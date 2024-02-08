ختام اختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات اليوم الختامي لاختبارات التصفية النهائية لمسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، لطلاب المرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية بإدارات «قلين، مطوبس، بيلا، بلطيم» التعليمية الأزهرية، وسط تأمين مشدد وهدوء واستقرار تام.

ختام اختبارات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

وحرص الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ على متابعة سير العمل بالمسابقة منذ انطلاق اللحظات الأولى لبدء الاختبارات النهائية بها، كما نوه رئيس المنطقة منذ انطلاق اختبارات التصفية النهائية للمسابقة على اتباع كافة وسائل الحزم والدقة عند وضع الدرجات، والحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق.

وأُقيمت اختبارات المسابقة بنظام التوثيق المرئي والمسموع، بالاستعانة بالمتميزين من مُعلمي الحاسب الآلي بالمنطقة ومعاهدها، لضمان كافة صور النزاهة والشفافية، وقام على تقييم المتسابقين مجموعة من موجهي شؤون القرآن بمناطق الغربية والبحيرة والإسكندرية الأزهرية.

فعاليات المسابقة استمرت على مدار 10 أيام

هذا واستمرت فعاليات المسابقة على مدار 10 أيام، وقام بالإعداد والتنظيم للمسابقة إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، بقيادة الشيخ أحمد رمضان، وعاونه في التنسيق لتلك الاختبارات السيد العقداوي، عضو شؤون القرآن الكريم.