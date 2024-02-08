أمير كرارة يعود من الإسكندرية إلى بولاق الدكرور لاستكمال بيت الرفاعي

ينتهي الفنان أمير كرارة اليوم، من تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد بيت الرفاعي، في مدينة الإسكندرية، حيث ذهب إلى هناك لتصوير بعض المشاهد، التي تدور في إحدى أحياء عروس البحر.

وقال مصدر من داخل العمل، أن المُخرج أحمد نادر جلال يعود من الإسكندرية مساء الخميس، حيث مكث هناك لمدة 48 ساعة، الأربعاء والخميس، ويعود لاستكمال تصوير العمل في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي، عدد كبير من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، إضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا، وهو من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.