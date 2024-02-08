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رمضان 2024.. أمير كرارة طبيب يواجه أزمات خطيرة في مسلسل بيت الرفاعي

كتب:

هبة أمين
01:35 م | الخميس 08 فبراير 2024
أمير كرارة في كواليس مسلسل بيت الرفاعي

أمير كرارة في كواليس مسلسل بيت الرفاعي

يخوض الفنان أمير كرارة، سباق ماراثون مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل بيت الرفاعي، الذي تدور أحداثه في 30 حلقة، من خلال دراما اجتماعية شعبية تحمل مزيجًا من الإثارة والتشويق والمفاجآت غير المتوقعة، ومن المقرر عرضه على قنوات المتحدة.

يجسد الفنان أمير كرارة، في مسلسل بيت الرفاعي خلال رمضان 2024، شخصية طبيب يعيش في منطقة نزلة السمان، يواجه صراعًا من نوع مختلف داخل المنطقة التي يعيش بها وعائلته التي تعيش معه أزمات تهددهم جميعا.

بيت الرفاعي في رمضان 2024

ومن خلال مسلسل بيت الرفاعي، يتعاون أمير كرارة للمرة الثانية مع المخرج أحمد نادر جلال، بعد لقاء جمعهما في رمضان 2022 من خلال مسلسل العائدون، مع المؤلف باهر دويدار.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، من تأليف بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك مع أمير كرارة في البطولة أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخي وحمدي هيكل.

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بقلم هبة أمين