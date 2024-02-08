وفد من «المصريين الأحرار» يتفقد مستشفى بدر العام لمتابعة أعمال التطوير

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز بدر، زيارة إلى المستشفى العام للوقوف على آخر المستجدات في بدء تشغيل العيادات الخارجية والعمل لحين انتهاء استكمال المستشفى المقرر تسليمها في يونيو 2024.

عضو الهيئة العليا

وقاد وفد الزيارة ياسر خاطر عضو الهيئة العليا وأمين الحزب بمركز بدر ووفد مرافق له ضم: «سامي الشربيني وياسر محمود»، وكان في استقبالهم الدكتور محمد بشر مدير مستشفى بدر.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالاهتمام ومتابعة المنظومة الصحية، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، وإشراف أحمد حمودة عضو الهيئه العليا أمين عام المحافظة.

مستشفى بدر العام

ومن جانبه، رحّب الدكتور محمد بشر مدير مستشفى بدر العام، بزيارة وفد المصريين الأحرار، موضحا أن العيادات الخارجية تعمل بصورة شبه كاملة وتستقبل المرضى.

فيما أكد ياسر خاطر عضو الهيئة العليا وأمين الحزب على كامل استعداد الأمانة والحزب التعاون والعمل على تذليل العقبات في سير الأعمال والتواصل الدائم مع إدارة المستشفى للوصول للخدمة الطبية للمواطنين.