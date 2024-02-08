3 عادات خاطئة تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة.. احذرها

تصيب جرثومة المعدة ملايين الأشخاص حول العالم، إذ تأتي جرثومة المعدة مصحوبة بمجموعة من الآلام المفاجئة، التي يعتقد البعض في البداية أنها مجرد تقلصات فحسب، إلا أنه في الحقيقة جرثومة المعدة حالة مرضية مزعجة، تتطلب التعامل بحذر، إلا أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة التي قد يرتكبها الكثيرون تزيد من خطر الإصابة.

لتجنب الإصابة بتقرحات المعدة، تحتاج إلى البُعد قدر الإمكان، عن 5 عادات يومية خاطئة تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، والذي أشار إليه موقع «health line» في التقرير التالي..

3 عادات خاطئة تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة.. تجنبها

جرثومة المعدة من الأمراض الأكثر شيوعًا، التي وجب الانتباه لها جيدًا، ومن العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، والتي يمكن تناول كل واحدة منها على حدة فيما يلي:

الإفراط في تناول المضادات الحيوية

المضادات الحيوية علاج فعال لعلاج الالتهابات والبكتيريا، إلا أن في حال الإفراط في تناولها تعمل على قتل البكتيريا المفيدة، ويزيد من البكتيريا التي تتسبب بدورها في الكثير من المشكلات الصحية.

ونصح مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بضرورة الابتعاد قدر الإمكان عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات التي قد تسببها البكتيريا، إلا في حالة وصفها من الطبيب فقط، كما أنه لا يُفضل الاحتفاظ بالمضادات الحيوية للرغبة في استعمالها مستقبلًا.

الوجبات السريعة

زيادة الوزن واحدة من العوامل، التي تزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة، خاصة إذ تعلق بالوجبات السريعة، التي يعمل على تجهيزها أكثر من شخص، الأمر الذي ربما يؤثر على نظافة الطعام ويتسبب في انتقال العدول من شخص إلى آخر، ما يزيد من خطر الإصابة بجرثومة المعدة.

ومن جانبها، أكدت عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة بطب قصر العيني، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه يُفضل لعلاج قرحة المعدة أو جرثومة المعدة، البُعد عن تناول الوجبات السريعة والإكثار من الفواكه والخضروات، إلى جانب تناول النشويات التي لا يمكن الاستغناء عنها باعتبارها وجبة أساسية على مدار اليوم، وتحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية.

قلة النوم

تتسبب قلة النوم في الكثير من التأثيرات الضارة، من بينها خطر الإصابة بجرثومة المعدة، و زيادة فرص انتشارها بسبب تأثير ذلك على التوازن البكتيري داخل الأمعاء، مما يعمل على إتاحة الفرص لنمو البكتيريا المعوية الضارة .