أيمن محسب: توجيهات الحكومة تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمختلف الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة تتضمن تنفيذ التوصيات الخاصة بالقطاعات المختلفة، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

دعم القيادة السياسية

وقال «محسب»، إن هذه التوجيهات تأتي في إطار دعم القيادة السياسية للحوار الوطني، والتفاعل بإيجابية وجدية مع مخرجاته، من أجل المساهمة في حل المشكلات والقضايا المُلحة التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن الحوار الوطني في مرحلته الثانية سيكون أكثر قوة وفاعلية، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي وحرص الدولة على تعميق المناقشات في هذا القطاع لتصبح أكثر تخصصية وشمولا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مناقشات المحور الاقتصادي ستتم وفقا لعدد من المحددات، أهمها أن قضايا الاقتصاد مترابطة، ويجب مناقشتها بشكل شامل وليس جزئيا، من أجل الوصول إلى استراتيجية مرنة وواقعية في التعامل مع المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق الموازي، والتي تسببت بصورة مباشرة في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وارتفاع معدل التضخم وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج.

الحوار الوطني

وشدد النائب أيمن محسب في بيانه على أن الحوار الوطني نجح في أن يتحول إلى منصة حوار جامعة لجميع أطياف الشعب المصري، وذلك بعد أن خلقت مساحات مشتركة بين الجميع من أجل تحقيق المصلحة الوطنية.