على مدار 4 أيام.. «القومي للمرأة» ينظم برنامج الإرشاد الأسري بالجيزة

نظّم المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، فعاليات برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة في محافظة الجيزة، وتحديدًا في مركز الصف، وجاء ذلك بالتعاون بين المجلس ومشيخة الأزهر الشريف، والمركز العالمي للفتوى الإلكترونية.

فعاليات البرنامج في الجيزة

يأتي هذا البرنامج في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وقد استمر انعقاد فعاليات البرنامج لمدة 4 أيام في محافظة الجيزة، وشمل البرنامج تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المواطنين في الكثير من الأصعدة المختلفة.

ونفذ «القومي للمرأة» عددًا من الندوات التوعية، وذلك في قرى نزلة عليان والحصار والبحرية، كما وصلت الفاعليات أيضا إلى الأقواز وعرب العيايدة والحصار القبلي والجزيرة والحي وغمارة الصغر، إذ أن المجلس يهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من قرى الجيزة أو كلها.

ندوات توعوية

وتضمنت الندوات التي نظمها القومي للمرأة العديد من الموضوعات المختلفة، كما أنه تم خلالها مناقشة تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء، وبعض الندوات تناولت نقاشات حول اختيار شريك الحياة المناسب، وأخرى تناولت موضوعات حول صحة المرأة، كالحمل والتغذية والولادة والرضاعة وغيرها، فضلا عن موضوعات النمو والتطور ودمج ذوي الإعاقة.