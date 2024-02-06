الريفيات في عناية «القومي للمرأة».. تثقيف اجتماعي واقتصادي لسيدات القرى

قالت الدكتورة رانيا يحيى، رئيس اللجنة الفنية في المجلس القومي للمرأة، إنّ المجلس يعمل جاهدا من أجل حماية المرأة المصرية ورعايتها، وتوفير كافة أشكال الدعم المختلفة التي تحتاج إليها حتى تكتمل جهود الدولة المصرية المبذولة في إطار تمكين المرأة المصرية.

رفع وعي المرأة المصرية

وأوضحت رئيس اللجنة الفنية بالمجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المجلس يعمل على رفع وعي المرأة المصرية من خلال وسائل وآليات مختلفة، إلى جانب الجهود المبذولة في إطار توفير الدعم والحماية لهن، وتلقى المرأة الريفية جهدا أكبر من المجلس في إطار التوعية.

ولفتت عضو القومي للمرأة، أن المجلس يهتم بتنمية مهارات وثقافة سيادات الريف لكونهم الأكثر احتياجا إلى هذه التوعية، وذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية في تنمية الريف المصري، ويعمل المجلس على تنمية مهارتهن ورفع وعيهن الثقافي والاقتصادي.

تمكين المرأة الريفية

وأشارت إلى برنامج ريادة الأعمال، الذي ينظمه القومي للمرأة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وهو برنامج يتم عقده في العديد من القرى والمحافظات المختلفة التابعة لحياة كريمة، يعمل على رفع الوعي الاقتصادي لدى المرأة الريفية وتعريفهم على أليات الادخار وغيره، إلى جانب تعليم السيدات أساسيات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع، وذلك بهدف تمكينهن اقتصاديا.

كما استعرضت جهود المجلس في توعية المرأة ورفع وعيها الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات التوعية حول مواضيع مختلفة، منها مواضيع متعلقة بالصحة، ومواضيع متعلقة بالحقوق والواجبات، وندوات أخرى تتناول بعض القضايا المجتمعية المختلفة والتي تمثل أهمية للمرأة المصرية.