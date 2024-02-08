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مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: تشكيل لجنة قانونية لدراسة الاستثمارات «بشرة خير»

كتب:

عمرو هلال
07:31 م | الخميس 08 فبراير 2024
د. سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

د. سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

علق الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على تشكيل لجنة قانونية فنية بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة تدر نقدا أجنبيا، موضحًا أن هذا القرار بشرة خير ومهم ويأتي في توقيت مهم جدًا.

قرار اليومي يعطي للاستثمار الأجنبي فرصة

وأوضح «صبري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، عبر شاشة «دي إم سي»، أن القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء يأتي في توقيت تتنافس فيه كل دول العالم على جذب المستثمرين الأجانب، منوهًا بأن قرار اليوم يعطي لكل الاستثمار الأجنبي فرصة على الدخول للاستثمار في مصر، مشددًا على أن هذا القرار يجعل الإجراءات بعيدة عن البيروقراطية التي كان يشتكي منها الجميع.

 

وأضاف أن هذا سيعود على مصر بخير ويجعل مصر تخرج من جميع الأزمات، مشددًا على أنه يثمن القرار ويتماشى مع ما تم العمل عليه في جلسات الحوار الوطني.

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بقلم عمرو هلال