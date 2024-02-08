«حماة الوطن»: نسعى لتوفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين محدودي الدخل بمعارض «أهلا رمضان»

وافق الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الطلب المقدم من النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بتخصيص مواقع لإنشاء شوادر وإقامة معارض «أهلا رمضان» لكل محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمانة المركزية بالحزب، ويأتي هذا انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي في المساهمة تجاه خدمة المواطنين لتحقيق جودة الحياة الكريمة وتخفيف الأعباء عن كاهله.

السلع الاستراتيجية

وقال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التوسع في إقامة المنافذ والشوادر والمعارض الخاصة لتوفير السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجا للتصدي لأزمة الغلاء وتخفيف الآعباء عنهم ومواجهة ارتفاع الأسعار.

القرارات الاجتماعية

وأشاد نصير بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس السيسي والتي تتضمن رفع الأجور بنسبة 50% وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا.

ووجه اللواء طارق نصير الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لما أبداه من تعاون بناء مع حزب حماة الوطن تجاه مبادرة «أهلا رمضان» بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.