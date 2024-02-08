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شوادر بيع سلع غذائية بأسعار مخفضة.. بشرى من «حماة الوطن» للمواطنين

«التموين» توافق على طلب الحزب بإقامة معارض أهلا رمضان بالمحافظات

كتب:

محمد أباظة
05:07 م | الخميس 08 فبراير 2024
معارض أهلا رمضان

معارض أهلا رمضان

تلقى حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، ردا من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالموافقة على تخصيص مواقع خاصة بالحزب في جميع المحافظات لإقامة معارض «أهلا رمضان».

معارض أهلا رمضان

جاء ذلك بناء على الخطاب الموجه من الأمين العام لحزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير، والذي تضمَّن التأكيد على دور الحزب وسعيه نحو مساندة جهود الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإقامة شوادر بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين الأولى بالرعاية في جميع محافظات الجمهورية.

يستهدف حماة الوطن، من خلال معارض أهلا رمضان، التخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأكثر احتياجا، والتصدي لأزمة الغلاء بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وينظم الحزب المعارض بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والغرف التجارية في محافظة، وكذلك موردي السلع الغذائية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.