أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط عن رابط نتيجه الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسيوط، بعد أن اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النتيجة بنسبة نجاح بلغت 85.52% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسيوط

وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، أنه يجري الحصول على النتيجة بعد أن تم اعتمادها بكل سهولة من خلال رابط محدد من هنا، إذ يجري الدخول على الرابط وعمل الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط

- كتابة الاسم الخاص بالطالب

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط على استعلام

- الحصول على النتيجة بكل سهولة

نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط الترم الأول

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية كالآتي:

- للطلاب النظامين والمنازل 85.52%، بعد أن نجح 60 ألفا و455 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 70 ألفا و909 طلاب.

- المدارس الإعدادية المهنية 7 آلاف و457 طالبا، نجح منهم 4539 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 71.20%.

- الطلاب المكفوفين 50 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 84.2 %.