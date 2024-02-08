أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، التي تنطلق الأحد المقبل حتى 19 فبراير الجاري، وحُددت قيمة التظلم بـ35 جنيهًا للمادة الواحدة، على أنّ يُطّلع على التظلما في مواعيد محددة بالكنترول الرئيسي ببنها.

جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، جاء كالتالي:

الأحد 11 فبراير: طلاب بنها وقها.

الاثنين 12 فبراير: طلاب طوخ وكفر شكر.

الثلاثاء 13 فبراير: طلاب شرق شبرا.

الأربعاء 14 فبراير: طلاب غرب شبرا.

الخميس 15 فبراير: طلاب القناطر وقليوب.

السبت 17 فبراير: طلاب الخانكة والعبور.

الأحد 18 فبراير: شبين القناطر والخصوص.

الاثنين 19 فبراير: تخلفات كل الإدارات.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ موعد الاطلاع على تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، يكون من خلال لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لولي الأمر والطالب، للاطلاع على ورقة الإجابة، وتُرسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب لتعديل درجاتهم فقط، مشيرة إلى أنّ قيمة التظلم في المادة الواحدة 35 جنيهًا في 9 مواد للراغبين.

مقر تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

أضافت أنه يوم الاطلاع، يحضر ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية في الوقت والتاريخ المحددين من لجنة النظام والمراقبة، بمدرسة 25 يناير ببنها بجوار ديوان عام المحافظة كورنيش النيل الفلل خلف إدارة النجدة، مع عدم اصطحاب المحمول، على أنّ تُقدم جميع الطلبات بمدرسة هدي شعراوي الابتدائية في شارع النجدة أمام مستشفى بنها الجامعي، بجوار الكنترول الرئيسي.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس، من هنا.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالقليوبية للفصل الدراسي الأول، 80.31%، ويمكن الحصول على النتيجة كاملة بالاسم ورقم الجلوس موضحًا بها المجموع الكلي من 140 درجة، من هنا.

وأظهرت الإحصائيات، أنّ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية، 84 طالبًا على مستوى المحافظة، والحاصلين على مجموع 130 فأكثر، 16 ألفًا و762 طالبًا، إذ أدى الامتحانات 113 ألف طالب وطالبة.