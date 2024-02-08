أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي قامت باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، عن تحديد آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في المحافظات.

آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في المحافظات

وأشارت مديريات التربية والتعليم، أن آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في المحافظات كالآتي:

- محافظة القاهرة، حددت مديرية التربية والتعليم بها آخر موعد للتقديم بالتظلمات وهو 19 فبراير.

- محافظة الجيزة، آخر موعد لتظلمات الشهادة الإعدادية 19 فبراير.

- محافظة الغربية، تم تحديد يوم 24 فبراير آخر موعد للتقديم في التظلمات.

- محافظة المنيا جرى تحديد 24 فبراير كآخر موعد للتظلمات.

- محافظة القليوبية، يوم 19 فبراير آخر موعد لتظلمات الشهادة الإعدادية.

- محافظة الدقهلية، آخر موعد للتقديم هو 18 فبراير.

- محافظة قنا آخر موعد للتقديم هو 25 فبراير.

- محافظة البحر الأحمر يوم 21 فبراير.

- محافظة المنوفية يوم 20 فبراير آخر موعد للتقديم في التظلمات.

ويتم التقديم في التظلم بالإدارات التعليمية التابعة لكل طالب، على أن يتم دفع 35 جنيها تكاليف المادة الواحدة لدى سكرتير مدير الإدارة التعليمية.