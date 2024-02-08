آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، أن آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية والتي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، على أن يكون آخر يوم هو 19 فبراير الجاري، حيث تم تخصيص هذا اليوم لتقديم تظلم التخلفات كل الإدارات التعليمية.

آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه جرى تحديد آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية يوم الاثنين 19 فبراير الجاري، حيث تنطلق التظلمات الأحد المقبل بمدرسة هدى شعراوي ببنها بمحيط ديوان محافظة القليوبية، وفق جدول تظلمات الشهادة الاعدادية 2024 للراغبين في التظلم على درجات الفصل الدراسي الأول لمدة 10 أيام كالتالي:

- الأحد 11 فبراير استقبال تظلمات إدارتي بنها وقها.

- الاثنين 12 فبراير إدارتي طوخ وكفر شكر.

- الثلاثاء 13 فبراير إداره شرق شبرا الخيمة

- الأربعاء 14 فبراير إدارة غرب شبرا الخيمة

- الخميس 15 فبراير إدارة القناطر الخيرية وقليوب

- السبت 17 فبراير إدارة الخانكة والعبور

- الأحد 18 فبراير إدارة شبين القناطر والخصوص

- الاثنين 19 فيراير التخلفات لجميع الإدارات.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في القليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم، إن التظلم يستمر لمدة 10 أيام بقيمة 35 جنيها للمادة حتى آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في القليوبية، حيث تقوم لجنة النظام والمراقبه بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقه الإجابة، على أن ترسل كشوف نتيجه التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل درجاتهم فقط، ويحضر ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من قبل لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير بجوار ديوان محافظة القليوبية للاطلاع على ورقة الإجابه مع عدم اصطحاب الهاتف.