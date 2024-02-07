موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية.. اعرف الرسوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، والمقرر أن تنطلق اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق 11 فبراير الجاري، وذلك بعد اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول بنسبة 80.31%، حيث من المقرر إعلان جدول التظلمات غدا، بواقع 35 جنيها للمادة الواحدة.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

وعن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية، أوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنها ستبدأ الأحد المقبل، حيث تحددت الرسوم بـ35 جنيها للمادة الواحدة، مشيرة إلى أن مواد الترم الأول عددها 9.

خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية

وأوضحت وكيل وزارة التعليم، أن خطوات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة القليوبية تشمل التالي:

- قيام الطالب بالتوجه إلى الإدارة التعليمية التابع لها.

- سداد قيمة وتكاليف تظلمات المواد التي يرغب في مراجعتها بقيمة 35 جنيها للمادة الواحدة.

- تحديد موعد للطالب من أجل التوجه وعمل التظلم.

- تحديد موعد مراجعة التظلم في الكنترول الرئيسي بمدرسة 25 يناير ببنها.

- في حالة ظهور أي تعديلات في درجات الطالب يجرى رصدها للطالب واسترداد المبلغ المدفوع تكاليف التظلم.

وأشارت وكيل الوزارة إلى أنه قبل إعلان موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية، اعتمد المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان نتيجة الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن الحصول عليها من هنا، وبلغت نسبة النجاح 80.31%.

ويمكن الحصول على النتيجة كاملة بالاسم ورقم الجلوس، موضح بها المجموع الكلي من 140 درجة، ودرجات المواد داخل المجموع، وخارج المجموع، وذلك من هنا.