ياسمين صبري بـ«منظرين» على بوستر مسلسلها الرمضاني «رحيل»

طرحت النجمة ياسمين صبري، عبر «إنستجرام»، بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد «رحيل»، الذي أعلنت أنها ستخوض به الموسم الرمضاني الدرامي 2024، وتتعاون فيه مع شركة فينومينيا، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وظهرت ياسمين صبري على البوستر، بمنظرين، بظهرها بملابس رثة تميل إلى أنها امرأة من طبقة فقيرة، وفي المرآة، من الناحية الأخرى تظهر بفستان وإكسسوارات وماكياج، يظهرها من طبقة غنية.

ويمثل مسلسل «رحيل» عودة ياسمين صبري إلى موسم الدراما الرمضانية بعد غياب دام 3 سنوات، منذ آخر أعمالها «فرصة تانية» في موسم الدراما الرمضانية 2020، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «فينومينا» للإنتاج الفني، ومن المقرر أن تكشف الشركة على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

ويعتبر مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري هو التعاون الأول بينها وبين الكاتب محمد عبد المعطي، حيث سبق وشاركت في أكثر من عمل من تأليفه كان آخرها مسلسل «حكايتي» الذي كان بطولتها التلفزيونية الأولى في 2019، بالإضافة إلى مسلسل «الأسطورة» وفيلم «الديزل».