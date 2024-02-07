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مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى من مسلسل رحيل لـ ياسمين صبري

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:20 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
ياسمين صبري وأحمد صيام

ياسمين صبري وأحمد صيام

تواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مسلسل رحيل من إنتاج شركة فينومينا للانتاج الفني وستارز ميديا، التي تشارك في السباق الرمضاني 2024.

وكشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى، من كواليس مسلسل رحيل، إذ ظهر أكثر من لوكيشن للعمل.

المسلسل بطولة ياسمين صبري، وأحمد فهمي، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

فيلم «أبونسب»

شاركت مؤخرا الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم «أبونسب»، الذي تدور أحداثه عن الأجواء السعيدة التي تأخذ منعطف شديد الخطورة، بعد خروج والد داليا المجرم داوود من السجن، في ذات يوم زفافهما.

فيجد علي نفسه في قلب سلسلة من احداث الانتقام المضحكة بين عصابة حماه وعصابات أخرى، ويؤدي ذلك إلى إفساد حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

وشارك في بطولة الفيلم، محمد عادل إمام، وماجد الكدواني، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي يتم عرضه في الوقت الحالي بدور السينما.

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