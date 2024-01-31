بعد غياب 3 سنوات.. ياسمين صبري تشارك في السباق الرمضاني بمسلسل رحيل

انضم مسلسل «رحيل» بطولة ياسمين صبري إلى موسم الدراما الرمضانية 2024، والذي يضم حتى الآن وفقا للخريطة المبدئية للموسم، مجموعة متنوعة من الأعمال الكوميدية والاجتماعية، والتي يصل عددها إلى 16 مسلسلا من بينهم 9 مسلسلات طويلة 30 حلقة، بالإضافة إلى 7 مسلسلات قصيرة 15 حلقة.

ويمثل مسلسل رحيل عودة ياسمين صبري إلى موسم الدراما الرمضانية بعد غياب دام 3 سنوات، منذ آخر أعمالها «فرصة تانية» في موسم الدراما الرمضانية 2020، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة «فينومينا» للإنتاج الفني، ومن المقرر أن تكشف الشركة على باقي أبطال العمل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل رحيل يجمع ياسمين صبري والكاتب محمد عبد المعطى للمرة الرابعة

ويعتبر مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري هو التعاون الأول بينها وبين الكاتب محمد عبد المعطي، حيث سبق وشاركت في أكثر من عمل من تأليفه كان آخرهم مسلسل «حكايتي» الذي كان بطولتها التلفزيونية الأولى في 2019، بالإضافة إلى مسلسل «الأسطورة» وفيلم «الديزل».

قبل مسلسل رحيل.. موسم الدراما الرمضانية يكتب شهادة ميلاد ياسمين صبري الفنية

وشهد موسم الدراما الرمضانية ميلاد ياسمين صبري فنيا حيث قدمت أول أعمالها «خطوات الشيطان» في رمضان 2013، وفي العام التالي حصلت على مساحة أكبر في الظهور من خلال مشاركتها في مسلسل «جبل الحلال» أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز، والذي كان له دور في تقديمها للجمهور على نطاق أوسع، وفي موسم رمضان 2014 شاركت في مسلسل «طريقي» مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وتوالت الأعمال التي قدمتها حتى بطولتها المنفردة الأولى في «حكايتي» عام 2019.