بسبب السينما.. ياسمين صبري تعود لرمضان بعد غياب 3 سنوات

ياسمين صبري واحدة من النجمات اللاتي بدأن مسيرتهن الفنية في 2013، وكتبت الدراما التلفزيونية قصة صعودها، خاصة بعدما التقطتها المُخرج عادل أديب، وأعطاها فرصة عمرها بمشاركة الساحر محمود عبد العزيز في جبل الحلال، بعد ظهورها في برنامج خطوات الشيطان.

مشوار ياسمين صبري الفني

وبعد جبل الحلال، شاركت صبري في مسلسل طريقي مع شيرين في 2015، والأسطورة مع محمد رمضان في 2016 كان بداية الانطلاق، وبعدها شاركت السقا في الحصان الأسود في 2017، لتنطلق بعدها وتحمل مسلسل باسمها، وكانت البداية في 2019 بمسلسل حكايتي وفي 2020 تثبت أقدامها بمسلسل فرصة ثانية.

لكن دائمًا تنظر أعين ياسمين صبري للسينما، حيث كان أول أعمالها حين شاركت محمد إمام في فيلم جحيم في الهند، الذي حقق نجاحا كبير وقت عرضه في 2016، وقدمت بعده فيلم الديزل وليلة هنا وسرور في 2018.

وبعد مشاركتها في مسلسل فرصة تانية عام 2020، قررت ياسمين التوقف عن الدراما، وغابت 3 سنوات وبررت هذا الغياب بأنها ستعطي اهتمامها الفترة المُقبلة للسينما، وبالفعل قدمت مؤخرًا فيلمين، وهما البُعبُع مع أمير كرارة وأبو نسب الذي يعرض حاليًا مع شريك نجاحها محمد إمام.

ياسمين صبري تشارك في مسلسل رحيل

لكن عادت ياسمين اليوم، وفاجأت الجميع بهدف في الدقائق الأخيرة، إذ أعلنت شركة «فينومينا للإنتاج الفني» في بيان لها، بدء تحضيرات مسلسل «رحيل»، بطولة ياسمين صبري، للعرض في دراما رمضان 2024، وهو المسلسل الذي تتعاون فيه مع المؤلف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر، وسيتم الإعلان خلال أيام عن باقي فريق العمل.