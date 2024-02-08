للتعين فورا.. مطلوب للتوظيف 19 مدرسا و 4 أستاذ مساعد بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج عن حاجتها لتوظيف 19 مدرسا و 4 أستاذ مساعد، وذلك في كليات «الحقوق، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كلية التربية النوعية»، وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها وجاءت كالآتي:-

أعلنت كلية الحقوق بجامعة سوهاج عن حاجتها إلى 2 أستاذ مساعد في تخصصات القانون العام، والقانون الجنائي، كما تحتاج إلى 5 مدرسين في تخصصات «مدرس مالية عامة واقتصاد سياسي، مدرس في القانون المدني، مدرس في القانون الدولي الخاص، مدرس في فلسفة القانون وتاريخه، مدرس في المرافعات المدنية والتجارية».

وظائف خالية في جامعة سوهاج

وحددت كلية الحقوق المهارات التالية لقبول المتقدم وجاءت على النحو الآتي:-

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

- أن تكون جلسة الماجستير والدكتوراه في نوع تخصص مطلوب.

- بالنسبة للحاصلين على مؤهلات علمية من الخارج يقدم خطاب من المجلس الأعلى للجامعات يفيد بمعادلة المؤهل الحاصل عليه.

- توافر الكفالة المطلوبة للتدريس.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن يكون مر على حصوله على درجة الدكتوراه 5 سنوات على الأقل وحاصل على اللقب العلمي أستاذ مساعد من اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف جامعة سوهاج

حددت الكلية المستندات المطلوبة وجاءت كالآتي:-

- السيرة الذاتية للمتقدم

- أصل شهادة الليسانس بالتقدير العام والمجموع الكلي وبالنسبة المئوية

- شهادة تقديرات السنوات الماضية

- شهادة المؤهلات الأعلى

- أصل شهادة الميلاد+ صورة بطاقة الرقم القومي

- الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للإناث

- تقرير يفيد سلبية تحليل المخدرات من جهة حكومية معتمدة

- صحيفة الحالة الجنائية موجة لجامعة سوهاج

- عدد 6 صور شخصية، وحول تاريخ بداية الإعلان يبدأ من يوم 8/2/2024 وينتهي موعد التقديم يوم 22/2/2024.

كما أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج عن حاجتها إلى 8 مدرسين في التخصصات التالية «2 مدرس في تكنولوجيا المعلومات، عدد 2 مدرس نظم معلومات، عدد 2 مدرس في علوم الحاسب، عدد 2 مدرس في شبكات حاسب».

وأوضح بيان التوظيف أن يكون المتقدم من خريجي كلية الحاسبات والمعلومات أو الهندسة أو العلوم وحاصل على دكتوراه في التخصص المطلوب بالجامعات المصرية المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يبدأ التقدم بداية من 8/2/2024 وينتهي يوم 22/2/2024.

وأعلنت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج عن حاجتها إلى 6 مدرسين في التخصصات التالية «2 مدرس في قسم التربية الفنية، مدرس تخصص خزف، مدرس تخصص، 2 مدرس في قسم الاقتصاد المنزلي، مدرس تخصص ملابس ونسيج، مدرس تخصص إدارة منزلية، مدرس في قسم الإعلام التربوي تخصص مسرح تربوي، مدرس في قسم التربية الموسيقية تخصص موسيقي عربية».

طريقة تقديم أوراق التوظيف في جامعة سوهاج

وأوضح بيان التوظيف، أن التقديم في مختلف الوظائف بجامعة سوهاج يتم من خلال تقديم الطلبات باليد إلى رئيس جامعة سوهاج في موعد غايته 15 يوما من تاريخ النشر بإدارة الموارد البشرية في جامعة سوهاج.