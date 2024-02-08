وظائف شاغرة للشباب بحوافز عالية وتأمينات.. الشروط ورابط التقديم

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» عن توفير عدد من الوظائف الشاغرة بإحدى شركات القطاع الخاص، والتي تطلب مندوبي مبيعات، للعمل بفروع الشركة في بعض المناطق في القاهرة، مع توفير بعض المميزات، ونستعرض تفاصيل الوظيفة في السطور التالية.

شروط الوظيفة

تتمثل أفرع العمل بهذه الوظيفة في: «البساتين - التجمع الأول - التجمع الخامس - الزاوية الحمراء - القاهرة»، وذلك بالشروط التالية:

- يشتَرط خبرة في مجال المبيعات الخارجية.

- ذكور أو إناث.

- موقف محدد من التجنيد.

- المؤهل لا يقل عن متوسط، «ثانوية فنية نظام 3 سنوات»

- خبرة متوسطة.

- أن يتراوح السن بين 20 إلى 39 عاما.

- توفر رخصة دراجة نارية.

الراتب ونوع العمل:

يقوم مندوب المبيعات بتسويق تطبيق فاتورة بين تجار التجزئة (سوبر ماركت - كشك) في أقرب منطقة سكن له، وتحفيز تجار التجزئة بعمل طلب للبضاعة التي يحتاج لها عن طريق تطبيق فاتورة.

- الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

- الحوافز الإضافية: 3000 - 3500 جنيه.

مميزات الوظيفة:

- توفير مواصلات (بدل مواصلات).

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

كيفية التقديم:

وللتقديم على الوظيفة يرجى زيارة موقع «فرصنا» من هنــــــا، ثم الضغط على «التقديم للوظيفة» داخل المستطيل الأزرق.