وظائف خالية للطلاب من المنازل.. اعرف الشروط والمميزات

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن توافر وظائف خالية لشركة اتصال إنترناشونال، لتوفير فرص عمل للشباب، حيث تطلب كول سنتر للعمل من المنزل وبمرتبات مجزية، كما أنّ العمل متاح للطلاب أثناء دراستهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف المطلوبة للشركة، والشروط المطلوبة والمميزات وكيفية التقديم على الوظيفة، كما يلي.

الشروط المطلوبة للتقديم للوظيفة في إحدى شركات الاتصال

- أن يكون الطالب لديه لاب توب، ويتوفر لديه إنترنت منزلي.

المميزات التي تقدمها الوظيفة للمتقدمين

- تمنح الشركة رواتب مجزية للموظفين.

- تدريب أونلاين لتوضيح كيفية التعامل مع العملاء وحل المشكلات.

- عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميا، كما أن المواعيد متغيرة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 مساء.

- يومان إجازة أسبوعيا.

وعلى الراغبين في التقديم للوظيفة المعلنة، الدخول إلى صفحة وزارة الشباب والرياضة عبر فيسبوك وملء الاستمارة الخاصة بالوظيفة.