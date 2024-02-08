سلع غذائية يمكنك شراؤها من منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة

توفر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العديد من السلع الغذائية في منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بأسعار مخفضة، تيسيرا على المواطنين.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز السلع الغذائية التي يمكن شراؤها من منافذ وزارة الزراعة، والتي لا غنى للمواطنين عنها وهي كما يلي:

سلع غذائية في منافذ الزراعة

مصنعات اللحوم

البيض الأحمر والأبيض

الطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها

الأسماك

العسل

زيت الزيتون

منافذ وزارة الزارعة

منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.