عناوين منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الإسكندرية..تخفيضات تصل لـ30%

نجاح كبير حققتة مبادرة الحكومة المصرية، من حيث تخفيض الأسعار لنسب تصل لـ30% على عدد كبير من السلع الاستراتيجية الهامة، والمطلوبة بشكل كبير يوميا من جانب الأسر المصرية، مثل «الدواجن - البيض- السكر- الزيت- الأرز» وغيرها من السلع التي شملتها مبادرة الحكومة.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في محافظة الإسكندرية

وحرصت الوزارات المعنية على ضخ أطنان كبيرة من مختلف أنواع السلع، التي تشمل تخفيضات تصل لـ30% في جميع المنافذ التابعة لها على مستوى الجمهورية، منها منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في جميع المحافظات، ومنها منافذ محافظة الإسكندرية.

- منفذ بحري.

- منفذ حي الإبراهيمية.

-منفذ حي العجمي.

- منفذ حي المنتزه.

- منفذ منطقة أبو قير.

- منفذ حي الجمرك.

- منفذ حي العامرية.

- منفذ موقف المتراس.

عناوين المجمعات في محافظة الإسكندرية

وفى نفس السياق، حرصت وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مواصلة ضخ السلع الغذائية المختلفة في جميع المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الإسكندرية بأسعار مخفضة، منها ما يلي:

- مجمع العصافرة بفندق داخل العصافرة.

- مجمع محطة الرمل بميدان محطة الرمل بالإسكندرية.

- مجمع مصطفى كامل 15 عمارات مصطفى كامل.

- مجمع 26 يوليو.

- مجمع أبو قير.

- السيوف بجوار محطة بنزين صبري في شارع جميلة بو حريد.

- سيدي بشر قبلي - شارع القاهرة.

- سيدي جابر - شارع سوق زنانيري.

- العصافرة قبلي: شارع أم النور.

- أبو قير: شارع هارون الرشيد.