منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.. الكيلو بـ225 جنيها

تستمر منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار، وتطرح اللحوم البلدية في منافذها بسعر 225 جنيهًا للكيلو، إلى جانب سلع غذائية أخرى.

وفي إطار حرص المواطنين على شراء اللحوم بأسعار مخفضة بجانب منتجات وسلع أخرى، نعرض لكم في السطور التالية، أبرز منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتحركة، التي تطرح فيها جميع أنواع السلع من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن.

منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم

وتأتي منافذ وزارة الزراعة لبيع اللحوم والسلع بأسعار مخفضة، كما يلي:

- منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

مضاعفة الكميات المعروضة من السلع الغذائية

يذكر أنّ وزارة الزراعة، تبذل جهودا كبيرة لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها، في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، لذا تواصل الوزارة ضخ السلع بتخفيضات تتراوح بين 25 و30%.