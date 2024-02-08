وكيل صحة مطروح يكرم المتميزين في البرنامج التدريبي للمهارات الإلكترونية

كرم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عددا من المشاركين المتميزين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي للمهارات المتقدمة للحاسب الآلي، وذلك بديوان عام مديرية الصحة بحضور ربيع عيسى مدير مركز معلومات المديرية، وإيناس الصيرفي مدير العلاقات العامة، وسوسو عبد العاطي مشرفة التدريب، لرفع كفاءة العاملين وتنمية المهارات التكنولوجية بقطاع الصحة بمطروح، والذي يعمل بالميكنة الحديثة في الخدمات الطبية وتسجيل البيانات الطبية.

المهارات المتقدمة للحاسب الآلي في الخدمات الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن البرنامج التدريبي للمهارات المتقدمة للحاسب الآلي في الخدمات الطبية يستهدف جميع فئات العاملين بكافة منشآت ومنافذ مديرية الصحة بمطروح، وانتهى اليوم بعد استمراره على مدار 3 أيام، نظرياً بمركز تدريب صحة المرأة وجرى التطبيق العملي بمركز معلومات المديرية.

فريق مدربين متخصصين

وأضاف وكيل صحة محافظة مطروح، أنه جرى تدريب 19 متدربا، من خلال فريق متخصص في الميكنة الإلكترونية للخدمات الطبية ونفذ التدريب، إبراهيم عبد الحميد مشرف عام مركز المعلومات ومحمد فتحي مشرف أول مركز المعلومات وحسام الغريب مشرف أول مركز المعلومات.

صقل مهارات العاملين بقطاع الصحة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن البرنامج يعد أحد البرامج المدرجة بخطة إدارة التدريب بالمديرية وسيقام بواقع مرة كل 3 أشهر بالتعاون والتنسيق بين مركز معلومات المديرية وإدارة التدريب، بهدف صقل مهارات العاملين بقطاع الصحة بمطروح وتأهيلهم.

المهارات الإلكترونية

وقال وكيل وزارة الصحة: «نشهد في عصرنا الحالي تحولاً هائلاً في المجال التكنولوجي وتأثيره على جميع المنظومات والمجتمعات الصحية وغيرها، ولذا فإن تطوير المهارات الإلكترونية والاستعداد المسبق أصبح ضرورة ملحة للجميع».

ووجه الشكر لمركز معلومات المديرية وإدارة التدريب والمدربين والمتدربين تقديراً لمجهوداتهم وتعاونهم لإنجاح البرنامج التدريبي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة الصحية بمحافظة مطروح.