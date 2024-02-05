وكيل «صحة مطروح» يتفقد وحدات الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، زيارة مفاجئة على وحدات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة بمستشفى الأطفال التخصصي، للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للأطفال ومدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الطوارئ ووحدات الأطفال حديثي الولادة، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر.

متابعة مستشفى الأطفال التخصصي

وتابع وكيل وزارة الصحة مطروح، اليوم، الأقسام المختلفة التي تعالج أمراض الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصي للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتحدث مع المرضى وذويهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة للأطفال المرضى وتطلعاتهم لدراستها والعمل على تنفيذها.

وحدات الأطفال حديثي الولادة

وجرى متابعة وحدات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة للأطفال ومتابعة الإجراءات التمريضية وإجراءات التسليم والتسلم والعناية التمريضية للأطفال المرضى، مشددا على الدور الإشرافي وتفعيله لمشرفات التمريض والمرور المستمر للمشرفين، والتنبيه على أهمية الالتزام بتتفيذ استراتيجية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في ظل تطبيق سياسات مكافحة العدوى، والتشديد على أعضاء فرق الجودة ومكافحة العدوى والتدريب والسلامة والصحة المهنية وفريق الطوارئ بالمستشفى بالمرور اليومي على جميع الأقسام وجميع الحالات، كل في مجال اختصاصه، وتدوين وتوثيق المرور وعرضه على إدارة المستشفى.

سرعة إنهاء إجراءات تحويل الحالات

وشدد وكيل وزارة الصحة بمطروح على أعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى بالتنسيق مع أطباء الحضانات على مدار اليوم لسرعة إنهاء إجراءات تحويل الحالات للمستشفى العام أو أي منشأة طبية حال الاحتياج لذلك.