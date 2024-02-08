وزير التعليم يصدر قرارا بتغيير عدد من مديري المديريات

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً بتكليف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، للعمل بالجهاز التنفيذي لمحو الأمية وتعليم الكبار، إضافة إلى تكليف أحمد عبدالحميد البرعي، وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وهاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف.

أحمد عبد الحليم برعي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

كما تم تكليف محمد بدر، مدير الشؤون القانونية بالقاهرة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وخالد حمدان مدير إدارة الشروق التعليمية وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومحمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، لمنصب مدير مديرية دمياط، وعبدالعظيم هلال وكيل إدارة أجا بالدقهلية، وكيلا لمديرية التربية والتعليم بدمياط، وأحمد عبد الحليم برعي وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، طاهر الغرباوى وكيلا لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد.