«أفضل صوت في المنوفية».. «معاذ» حفظ القرآن داخل المسجد النبوي ورتله بمصر

منذ طفولته، كان يذهب مع والده لأداء الصلاة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وبعد بلوغه سن السادسة من عمره ذهب به إلى حلقات حفظ القرآن الكريم في نفس المسجد، وداوم على الذهاب به حتى تعلق قلبه بحفظ كتاب الله.

بداية حفظ القرآن

«القرآن هو حياتي ولا يمكن الاستغناء عنه مهما حييت»، يتحدث معاذ ابن قرية زنارة بمحافظة المنوفية، أنه منذ صغره وهو يحفظ القرآن الكريم في المسجد النبوي حتى نجح في ختمه وحفظه كاملا في سن العاشرة من عمره، وبعد عودته إلى مصر تمكن من الحصول على الإجازة في رواية حفص عن عاصم بسند متصل وهو في سن الـ15 من عمره.

اكتشاف موهبته

يقول أيمن بشتة والد معاذ، إنه في إحدى المرات أثناء اصطحابه معه إلى المسجد النبوي وفوجئ من صوته الرائع في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد والابتهالات الدينية، وبعد ذلك قرر أن يجعله يصلي إماما بالناس في المساجد الصغيرة بسبب صوته الجميل، حيث يسعى إلى توفير كل طلباته ليكمل المسيرة التي بدأها منذ صغره.

تكريم وجوائز حصل عليها

وتتويجا لتفوقه وحفظه القرآن، حصل على جائزة الطالب المبدع على مستوى مدارس المدينة المنورة، وجائزة أفضل صوت على مستوى محافظة المنوفية، كما حصل على تكريم من محافظ المنوفية لمشاركته في الأعياد والمناسبات الرسمية على مستوى المحافظة، وكذا تكريم من وزير الأوقاف وترشيحه للمشاركة في مسابقة إبداع تحت رعاية رئيس الجمهورية، وحصل على المركز الأول في حفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى محافظة المنوفية تحت رعاية وكيل وزارة التربية والتعليم.

يكمل البالغ من العمر 18 عاما أنه نجح في حفظ القرآن الكريم بالعشر قراءات وبالتجويد، ما جعله يكتسب شهرة كبيرة بين أهالي قريته وفي نطاق المحافظة، حيث تستدعيه الجهات الرسمية، وكذا الأهالي لإحياء المناسبات الدينية بالقرآن والإنشاد الديني، ويأمل معاذ الطالب في الصف الثالث الثانوي من مواصلة دراسته ودخول كلية الطب وبعد ذلك الالتحاق بالإذاعة والتليفزيون.