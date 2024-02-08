«البطل الشعبي» الحصان الرابح في دراما رمضان

مغامرات البطل الشعبى القادم من أحضان البسطاء والكادحين، دائماً ما تكون جاذبة للجمهور فى الأعمال الدرامية، ومن ثم يلتفون أمام الشاشة يراقبون بشغف شديد رحلة هذا البطل فى الحياة وما يواجهه من أزمات وكيفية التغلب عليها، يعيشون معه تفاصيل يومه «حلقة» تلو الأخرى والوقوف على المعركة التى يخوضها ويخرج منها إما منتصراً أو مهزوما، وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة شعبية مميزة على مدار 30 حلقة فى موسم مسلسلات رمضان 2024.

ينتمى مسلسل مصطفى شعبان فى رمضان إلى الدراما الشعبية، إذ يجسّد شخصية تاجر فى سوق السمك، ومن ثمّ يواجه منافسة شرسة وحرباً من نوع خاص بين كبار التجار بالسوق، ومن المقرر عرضه على إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتعد الدراما الشعبية اللون الأقرب لقلب جمهور «شعبان»، الذى طالما تميّز بأداء شخصية ابن البلد بطرق مختلفة، وخلال الأحداث يسعى «المعلم» للحفاظ على نفوذه وسطوته ضمن سطوة كبار التجار الذين حالوا دون وصوله إلى القمة، ومنعه من أن يكون واحداً منهم فى يوم من الأيام.

والمسلسل من إنتاج شركة «سينرجى»، تأليف محمد الشواف، إخراج مرقس عادل، بطولة: أحمد بدير، سيد رجب، سلوى خطاب، سهر الصايغ، هاجر أحمد، انتصار، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى.

«كرارة» طبيب نزلة السمان و«شعبان» معلم سوق السمك و«العوضى» يبحث عن «حق عرب»

فيما يخوض الفنان أمير كرارة ماراثون مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل «بيت الرفاعى»، والذى تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، من خلال دراما اجتماعية شعبية تحمل مزيجاً من الإثارة والتشويق، حيث يجسد شخصية طبيب يعيش فى منطقة نزلة السمان، يواجه صراعاً من نوع مختلف فى المنطقة التى يعيش فيها وعائلته، ومن خلال مسلسل «بيت الرفاعى»، يتعاون أمير كرارة للمرة الثانية مع المخرج أحمد نادر جلال، بعد لقائهما فى رمضان 2022 من خلال مسلسل «العائدون».

مسلسل «بيت الرفاعى»، من تأليف بيتر ميمى، إنتاج سينرجى، ويشارك فى البطولة: أحمد رزق، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، عايدة رياض، ميرنا جميل، رحاب الجمل، ملك قورة، إيناس كامل، صفاء الطوخى.

وينافس الفنان أحمد العوضى، بـ«حق عرب» فى دراما رمضان المقبل، وتدور أحداثه فى منطقة شعبية وبالتحديد «الجمالية» حيث يجد نفسه متورطاً فى أزمة شديدة، وهو من إنتاج «سينرجى»، ويشارك فى البطولة: رياض الخولى، دينا فؤاد، وليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد صيام، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمى، دنيا المصرى، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، إخراج إسماعيل فاروق، ومن تأليف محمود حمدان، الذى عبّر عن سعادته فى تصريحات لـ«الوطن» عن الوجود فى هذا الموسم الرمضانى وتقديم وجبة درامية شعبية اجتماعية مليئة بالتفاصيل.