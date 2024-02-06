3 نسخ من عزت العلايلي.. ما سر الحب في حياة نجم الدراما؟

عرف بوجهه المصري الخالص، اشتهر بأعماله المختلفة، وأثرى الشاشات بأدواره المتنوعة، حتى أصبح الفنان عزت العلايلي أحد أبرز النجوم المصرية في تاريخ السينما والتليفزيون، ولعبت أسرته وحبه لهم دورًا كبيرًا في دعمه لمواصلة مسيرة تألقه، وهو ما نقدمه بالتزامن مع ذكرى وفاته أمس.

الفنان عزت العلايلي

بطاقة تعريف الفنان عزت علايلي، المدونة في ذهن الجمهور بأنه فنان قوي ذو شكيمة، ولد في 1934 بحي باب الشعرية بالقاهرة، ومن المعهد العالي للفنون المسرحية كانت انطلاقته ومع تألقه في عديد من الأدوار، بدأت شهرته خاصةً دوره في «الأرض» و«الاختيار»، مما عرف برجل الأدوار المعقدة.

حبه الشديد لزوجته

تألق الفنان عزت العلايلي سينمائيًا وتليفزيونيًا ومسرحيًا، وعلاقة الفنان بأسرته هي سر نجاحه وقوته، وكان لهم في قلبه الحب والتقدير والاحترام، وذكر خلال لقاء له في برنامج «صاحبة السعادة»، مع إسعاد يونس أنه لا شيء من دون زوجته سناء الحديدي: «أعطتني الكثير، وكانت الأم الفاضلة في تربية أبنائي، وأشعر بافتقادها الكبير».

وخلال لقاء له في برنامج أسرار النجوم مع الفنانة إنجي علي، قال إن هي السر في تنظيم حياته: «كانت دايمًا جنبي ومعايا، وبترتب حياتي وكل تفاصيلها، أنا مكنتش بحب مراتي ولا بنتي يظهروا عشان لهم حياتهم الخاصة، لكن هما أول حاجة في حياتي، ومراتي سر حبي»، وكانا في قصة حب حتى الأنفاس الأخيرة، حتى وافته المنية.

أبناء عزت العلايلي

كم عدد أبناء عزت العلايلي؟ سؤال يتردد بين محبينه، فلم يعتد على إظهار أبنائه إلى الجماهير، وبحسب حديثه، فإنه له ابن وهو محمود العلايلي، يعمل بمهنة الطب، وابنته وهي رجاء، وهم بينوا دور الأب الحقيقي والجانب المحب لهم منه: «كنت أب متفاهم جدًا، وسناء كانت معايا في كل خطواتي، وأنهم نسخة منه».