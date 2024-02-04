مسلسلات رمضان 2024.. نجوم يخوضون البطولة المطلقة في الدراما لأول مرة

بدأ العد التنازلي لانطلاق الموسم الرمضاني 2024، والذي يشارك خلاله عدد كبير من الفنانين بأعمال متنوعة، وسط تحديات جديدة لخوض عدد منهم البطولة المطلقة لاول مرة، والذي يرصده «الوطن» في التقرير التالي.

أحمد العوضي

يخوض الفنان أحمد العوضي، البطولة الدرامية المطلقة الأولى له بالدراما، في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «حق عرب»، والذي يواصل تصوير عدد من مشاهد الخارجي له، وينافس من خلاله على دور البطل الشعبي، إلى جانب قصة العمل التي يناقشها، والتي تتضمن توليفة مختلفة من الدراما والأكشن والرومانسية.

ويشارك الفنان أحمد العوضي عدد كبير من الفنانين معه بالعمل من بينهم وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، ميرهان حسين، كارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

دياب

والتحق الفنان دياب للماراثون الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل «مليحة»، والذي يتناول القضية الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة ظلم وبطش قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعد استمرارًا لدعم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للقضية الفلسطينية في مختلف جوانبها وتقديم رسالة الوعي والحقيقة للعالم.

مسلسل «مليحة» من بطولة دياب، ميرفت أمين، أمير المصري، حنان سليمان، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

أحمد داش وعصام عمر

كما يخوض الثنائي تجربتها الأولى في البطولة المطلقة في الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «مسار إجباري»، والذي يتضمن 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، وهو بمثابة مواصلة دعم الشركة المتحدة للشباب بعد نجاح الفنان عصام عمر في أولي بطولاته بالدراما من خلال مسلسل «بالطو»، والذي تم عرضه على منصة watch it، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، إلى جانب مسلسل «جعفر العمدة» والذي شارك خلاله الفنان أحمد داش في الموسم الرمضاني الماضي وحقق أيضًا نجاحًا جماهيريًا كبيرَا.

ويشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري، عدد كبير من الفنانين من بينهم صابرين، رشدي الشامي، مي الغيطي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف أمين جمال وإخراج نادين خان، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.