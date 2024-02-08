«القومي للأجور»: الفجوة بين الحد الأدنى في الحكومة والقطاع الخاص وصلت لـ2500 جنيه

أكد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، أن العاملين في القطاع الخاص لهم منظومة مختلفة، على عكس العاملين في القطاع الحكومي بالدولة، ومن يحدد قيمة العلاوة والحد الأدنى المجلس القومي للأجور.

وشدد «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أنه لا يصح للمجلس أن يصدر قرارا بزيادة العاملين بالقطاع الخاص، إلا بالتشاور مع أصحاب العمال وممثلي الأعمال، منوها بأن الفجوة بين الحد الأدنى في الحكومة والقطاع الخاص وصل لـ2500 جنيه.

كل شركة لها ظروف خاصة

أوضح أن كل شركة لها ظروف خاصة وطريقة وعدد ساعات معينة، منوها بأن القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة يواجه تحديات كبيرة نتيجة نقص العمالة وتحديات أخرى، مشددا على أن ممثلي العمال يطالبون دائمًا بزيادة العمال.

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك أمان وظيفي للعاملين في القطاع الخاص، لكن يكون هناك إقبال على هذه الوظائف من قبل الشباب، مشددا على أن الأجور في القطاع الخاص أصبحت مختلفة عن الأجور في قطاع الحكومة.