«المتحدة» تراهن على الشباب في «مسار إجباري».. و«watch it» تشوق الجمهور للمسلسل

قررت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، هذا العام، تقديم مسلسل «مسار إجباري»، الذي يلعب بطولته كل من أحمد داش وعصام عمر، واختارت في المسلسل اثنين من النجوم الشباب؛ إذ نجح عصام عمر الفترة الأخيرة في اقتناص ثقة المشاهدين بعد مسلسل «بالطو»، وأحمد داش الذي تربى وكبر وأصبح نجما على يد الجمهور منذ مشاركته لأول مرة في فيلم «لا مؤاخذة» في 2014.

وبدأت اليوم منصة «واتش إت»، التابعة للشركة المُتحدة الدعايا لمسلسلاتها الرمضانية، والذي كان بينها، مسلسل «مسار إجباري»، حيث حملت البوسترات الرئيسية للمسلسل، النجمين داش وعمر، وقد ظهر أحمد داش في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف إذ يبدو أنَّه من عائلة متوسطة الحال.

وكشف «داش» عن ملامح شخصيته خلال أحداث المسلسل إذ يقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش، ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.