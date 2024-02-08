«watch it» تشوق الجمهور لمسلسل «بابا جيه» لـ أكرم حسني

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله «بابا جه»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

ونشرت اليوم وواتش إيت بوستر المسلسل، الذي تصدره أكرم حسني، وذلك ضمن خطة الدعايا لمسلسلات رمضان، التي بدأت اليوم، وطرحت بوسترات الكبير أوي ومسلسل مسار إجباري.

وتدور أحداث «بابا جه» في إطار كوميدي حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خاصة مع مرورهم بأزمات فى حياتهم، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم وآخرين، ويعد التجربة الأولى للفنان أكرم حسني في بطولة الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة.