مسلسلات رمضان.. أكرم حسني مع نسرين أمين بالشيخ زايد من أجل «بابا جه»

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسله «بابا جه»، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

أكرم حسني يواصل تصوير «بابا جيه»

وقال مصدر لـ «الوطن»، إن أكرم حسني، يواصل التصوير داخل لوكيشن في منطقة الشيخ زايد وتجمعه المشاهد مع كل من الفنانة نسرين أمين، والفنان محمود البزاوي، ولم يتم تحديد موعد طرحه بالنصف الأول من الموسم الرمضاني أم الثاني؛ إذ إنه ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث «بابا جه» في إطار كوميدي حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خاصة مع مرورهم بأزمات فى حياتهم، وهو من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم وآخرين، ويعد التجربة الأولى للفنان أكرم حسني في بطولة الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة.