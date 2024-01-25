سر بكاء يحيى الفخراني في حفل توقيع كتاب زوجته لميس جابر

نظرة فخر غالبتها الدموع، بمنتهى التلقائية، هو الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي بكى تواضعا وفرحا وفخرا بزوجته لميس جابر، أخطأ كلماته، فلم تسعفه مشاعره للتعبير عما دار في داخله تجاه تلك السيدة التي اختارها قبل أكثر من 50 عاما، فكان مشهدا عظيما سيتذكره الجمهور طول العمر، كان يحيى فيه هو الداعم والمحب والزوج.

دعم دائم بين يحيى ولميس

اعتاد الحبيبان على دعم بعضهما بعضا في كل الأمور، إذ بدأ الدعم في حياتهما الزوجية، حين قرر الفنان يحيى الفخراني ترك مهنة الطب، والتركيز بمهنة التمثيل، ليتفاجأ الفخراني بطاقة تشجيع من زوجته لميس، التي حمسته على تنفيذ القرار.

وعلى هذه الوتيرة تواجد الزوج العاشق في خانة الدعم، حيث قدم للكاتبة لميس جابر التشجيع والمساندة في حفل توقيع كتابها الجديد «حدوتة ع الماشي» المقام بمكتبة القاهرة الكبرى، ويقوم الفنان بمتابعة أعمال زوجته وتحفيزها على أداء المزيد، إذ علقت لميس قائلة «بيفرحلي، وبيتابع شغلي، ويسمعني في الإذاعة، ويتفرج على البرنامج».

قصة حب يحيى الفخراني ولميس جابر

عاش الفنان يحيى الفخراني قصة حب قوية مع زميلته بكلية الطب لميس جابر، وتم تكليل تلك العلاقة العاطفية بالزواج، والذي دام لأكثر من 20 عامًا حتى الآن، وأثمر عن علاقتهما 3 أبناء، فهي قصة تحاكى بها جيل الزوجين، حيث كانت لميس جابر هي العروس التي رضيت بالزواج بأثاث قديم تعود ملكيته إلى والدة الفخراني.

أما لميس جابر فقد درست بكلية الطب، ثم تفرغت للكتابة الأدبية، حيث وجدت شغفها في هذه الخانة، ومن أعمالها الشهيرة، الفيلم السينيمائي مبروك وبلبل الذي يعود إنتاجه عام 1998، وكذلك مسلسل الملك فاروق المنتج بعام 2007، وآخر أعمالها كتاب «حدوتة ع الماشي».

حب يحيى الفخراني لزوجته لميس

عبَّر الفنان يحيى الفخراني عن حبه لزوجته باكيًا في حفل توقيع كتابها بالدموع، حيث وضحت سعادته برؤيتها ناجحة ومتالقة ، إذ قال «لميس زوجة صالحة ولينا أرضية مشتركة وهي التلاقي على الحب والإنسانية»، كما صرحت الكاتبة لميس جابر عن حبها له وشعورها به وبخوفه وتوتره من أعماله الفنية قائلة «كنت بقعد متوترة وخايفة زيه بالظبط لحد ما الشغل يطلع بكون أعصابي باظت».

ومن الجدير بالذكر حضور حفل توقيع كتاب «حدوتة ع الماشي»، من قبل الإعلامي محمد الباز، والدكتور زاهي حواس، بالإضافة إلى الدكتورة صفاء النجار، بجانب عائلة لميس جابر من أبناء وأحفاد.