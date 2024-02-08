بعد إعلان لقاءه مع بوتين.. أبرز 5 معلومات لا تعرفها عن المذيع الأمريكي تاكر

في ساعات قليلة فقط، تمكّن مقطع فيديو نشره الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون للإعلان عن موعد المقابلة التي سيجريها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن يحقق 96 مليون مشاهدة، ما جعله الأكثر شهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

لقاء الإعلامي الأمريكي «تاكر» بالرئيس الروسي «بوتين»

وذكر المذيع الإعلامي «تاكر» أنَّ اللقاء الذي سيجريه مع الرئيس الروسي «بوتين»، يعد ضروريا بالنسبة إلى المواطنين الأمريكيين، لتزويدهم بالعديد من المعلومات التي يخشى إعلام الأمم المتحدة الإفصاح عنها، وفي السطور التالية، يستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المذيع السابق بقناة «فوكس نيوز».

أبرز المعلومات عن الإعلامي الأمريكي «كارلسون»

1- بدأ تامر كارلسون حياته المهنية في مجال الإعلام في تسعينات القرن الماضي، إذ كان يعمل كاتبا في مجلة The Weekly Standard2، وعمل معلقا في شبكة CNN عام 2000 وحتى 2005، ثم انتقل للعمل الإعلامي في برنامج إطلاق نار متبادل «Crossfire»، وهو عبارة عن برنامج مناظرة إخبارية.

2- استمر «كارلسون» في العمل الإعلامي كمعلق سياسي ومذيع في برنامجه الخاص تاكر كارلسون الليلة أو «Tucker Carlson Tonight»، الذي كان يعرض على قناة فوكس نيوز عام 2016 وتم طرده من القناة عام 2023.

3- يعتبر «كارلسون» من أكثر الأمريكيين الذين يؤيدون الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، إذ يعرف بدافعه الشرس عن أفكاره واتجاهاته، كما لُقب بـ«الترامبية»، فضلا عن وصفه من قبل بعض السياسيين بأنه الصوت الأكثر تأثيرا في وسائل الإعلام اليمينية.

4- شارك «تاكر» في بناء موقع الأخبار والرأي اليميني The Daily Caller، ثم تقلد منصب رئيس تحرير أولي له.

5- بعد إقالته من قناة «فوكس نيوز» اتجه تاكر كارلسون إلى العمل عبر مواقع التواصل الخاصة به، ونشر برنامجه واستضاف عدد من الشخصيات المهمة مثل دونالد ترامب، ولاري سنكلير، بالإضافة إلى رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، وأخيرا لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة موسكو.