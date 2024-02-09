«كنز لا تفرط في قرآته يوميًا».. آيات تحميك من شرور نفسك وتصونك من الحسد

لسان المسلم لا يكف عن ذكر الله تعالى أناء الليل وأطراف النهار، الأمر الذي يجعل قلبه عامرًا بخشيته، يلجأ إليه طيلة الوقت، في الدعاء والصلاة والذكر، إلا أن الشيطان يستغل أوقات فراغ المسلم، ويدخل من ثغراته ويعمل على إضعاف عزيمته وإيمانه، لذا قدم الشيخ محمد أبو بكر، أحد أئمة وزارة الأوقاف، في إحدى اللقاءات التفلزيونية، أن بعض آيات القرآن الكريم تحميك من شرور نفسك وتصونك من الحسد.

آيات قرآنية تحميك من الحسد ومن شرور نفسك

القران الكريم خير علاج للإنسان في جميع الأوقات، حينما يشعر بحالة من اليأس أو الاحباط، أو يظن أن الأمر بات مستحيلًا، وينصح « أبو بكر» أنه في حال الشعور بالخوف أو القلق، يكفي في هذه الحالة العمل على قراءة سورة الفاتحة، لأنها تقي من فواجع الأقدار والشرور، وينصح بقراءتها في أي وقت، حينما يشعر المسلم أنه ليس في أحسن حال.

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة من السور المحببة إلى القلب والتي ينصح بقراءتها، فهي فاتحة الكتاب إلى جانب بعض الآيات القرآنية الأخرى التي يمكن استعراضها فيما يلي:

سورة البقرة

«الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)».

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ

«اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255)».

سورة الأعراف

«إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54)».

«ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55)».

«وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (56)».