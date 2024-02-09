«طوارئ القناة»: ظهور شبورة مائية على طرق السويس وسيناء والإسماعيلية

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء ظهور شبورة كثيفة على معظم الطرق السريعة والصحراوية المؤدية من وإلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

أماكن انتشار الشبورة

وتنتشر الشبورة في الرابعة فجر اليوم الأربعاء بكثافة على طريق الاسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو، لقربها من المسطحات المائية مثل ترعة الإسماعيلية وترعة بورسعيد.

كما تقل حدة الشبورة على طرق الإسماعيلية السويس الصحراوي، والإسماعيلية العريش، والإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وتبدأ في التلاشي قرب الثامنة صباحا مع سطوع الشمس.

طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ إن أجواء اليوم الجمعة مستقرة وتشهد تحسن في الأحوال الجوية حيث يسود طقس مائل للدفء نهاراً على مدن القناة، شديدة البرودة ليلا وفي الساعات الأولي من الصباح الباكر.

وأشار بيان الشبكة الوطنية للطوارئ إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غداً العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية، في ارتفاع حوالي 3 درجات عن طقس، الأسبوع الماضي والذي شهد انخفاض كبير في درجات الحرارة.