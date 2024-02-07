«الأرصاد»: طقس دافئ على جميع الأنحاء.. واليوم مناسب للصيد وري المحاصيل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار حالة الطقس اليوم على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود كقس شتوى دافئ نهارا على مدن ومحافظات الجمهورية، وسط توقعات بعدم سقوط أمطار.

طقس مناسب لري المحاصيل الزاعية والصيد

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ طقس اليوم سيكون مناسب جدا لري المحاصيل الزراعية في جميع المحافظات، كما أنّه مناسب جدا للصيادين وممارسة أنشطة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحر المتوسط، أوضحت هيئة الأرضاد أنّ ارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 إلى 1.5 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر إلى مترين.

حالة الطقس اليوم

وتوقّعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون دافئ جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر في أغلب المناطق.

شبورة مائية

ولفتت هيئة الأرصاد إلى استمرار ظهور الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في القاهرة والسواحل الشرقية والغربية وجنوب الوجه البحري، ووسط سيناء ومدن القناة حتى شمال الصعيد، حيث لا يوجد أي نشاط للرياح على جميع أنحاء الجمهورية كافة.