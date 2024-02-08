غياب الأمطار.. طقس الإسكندرية مناسب للاستمتاع بآخر أيام إجازة نصف السنة

يشهد طقس الإسكندرية خلال الأيام الأخيرة من إجازة نصف السنة، تحسن ملحوظ عن الأيام الماضية من خلال توقف الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل الأمواج والرياح.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية خلال آخر أيام من إجازة نصف السنة الحالية بحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية الذي زف بشرى للمواطنين بالمدينة الساحلية والوافدين إليها، بتوقف الأمطار خلال هذه الأيام.

طقس مناسب للتنزه في الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية من اليوم وحتى عودة الدراسة يومي السبت والأحد المقبلين تحسن كبير عن الأيام الماضية، ما يجعله طقسا مميزا للتنزه في هذا التوقيت قبل عودة الدراسة، فيما تشهد شواطئ الإسكندرية إقبالا ملحوظا في هذا التوقيت.

حالة الطقس في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة

وأكثر ما ميز هذا الطقس بالإسكندرية هو الارتفاع في درجات الحرارة خلال تلك الأيام كالتالي:

- الخميس العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجة مئوية.

- الجمعة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجة مئوية.

- السبت العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

- الأحد العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

ليزداد المعدل بمقدار درجتين إلى 3 درجات، وهو ما يتبعه زيادة عدد ساعات سطوع أشعة الشمس.

هدوء الأمواج على شواطئ الإسكندرية

علاوة على ذلك فإن الأجواء على الكورنيش ساحرة بسبب انخفاض سرعة الرياح إلى 22 كيلو متر في الساعة، بالإضافة إلى انخفاض الأمواج التي وصلت إلى حد معتدل يصل بأقصى درجة إلى 1.75 متر.