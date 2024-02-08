شبورة تصل حد الضباب.. اعرف تفاصيل الطقس غدا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس، غدا الجمعة، إذ يشهد تكون شبورة مائية كثيفة صباحا، قد تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويسود غدا الجمعة طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم المدن والمحافظات كما يلي:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10

سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 07

قنا العظمى 27 درجة والصغرى 09

أسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11