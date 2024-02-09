حالة الطقس اليوم.. ظاهرة جوية تضرب المحافظات لمدة 5 ساعات

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات حالة الطقس اليوم، إذ تشهد البلاد تأثير عدة ظواهر جوية مع طقس بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر تزداد برودة الطقس في محافظات جنوب الصعيد إذ يتكون الصقيع على المزروعات.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وحول حالة الطقس اليوم في المحافظات تتعرض الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تأثير ظاهرة الضباب الكثيف، ما يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً لمدة 5 ساعات، وذلك بداية من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحا، وسط تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة تحسباً لوقوع الحوادث وحفاظاً على الأرواح.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجة الحرارة اليوم في المحافظات سجلت أقل درجة حرارة للصغرى في كاترين وسجلت درجة واحدة مئوية، وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يترواح ارتفاعها من 0.5 متر إلى 1.25 متر وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية

وتراوح ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر من متر إلى 1.75 متر وتكون خفيفة واتجاها شمالية غربية.

وعن حالة الطقس في المحافظات خلال الأيام المقبلة تشهد البلاد فرص سقوط أمطار بداية من يوم الإثنين 12 فبراير حتى يوم الاربعاء 14 فبراير، على أن تكون غزيرة إلى متوسطة واستمرار تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.