أماكن قطع المياه اليوم في القاهرة والمحافظات.. اعرف الموعد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحى أماكن انقطاع المياه في القاهرة والمحافظات اليوم وغداً السبت، حتى يتثنى للمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم من الماء خلال مدة الانقطاع، كما ناشدت الشركات المصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وحول أماكن انقطاع المياه في القاهرة والمحافظات اليوم وغداً السبت، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام (منشية السد العالى، أبو رجيلة، اسكانات مدينة السلام، أطلس، صف الضباط)، ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب، شارع عبد الله رفاعى، شارع مؤسسة الزكاة، شارع عين شمس، عزبة النخل الشرقية، المرج الغربية، الأمن المركزى، مدينة الخصوص)، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 10/2/2024 وحتى الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع أنه نظراً لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج، وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

واعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى بني سويف، انقطاع المياه عن مجلس قروي شنرا بمركز الفشن، وذلك من الساعة 10 مساءاً لمدة 11 ساعة، للقيام بأعمال التطهير

كما أعلنت الشركة قطع المياه عن قريتي بني عقبة و الفقيرة بمركز ببا، وذلك لوجود أعمال إحلال و تجديد سقف الخزان الأرضي لمحطة مياه بني عقبة بمركز ببا.

وفي محافظة البحيرة تشهد بعض قرى مركز دمنهور وايتاي البارود وشبراخيت انقطاع المياه بداية من الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرا وذلك لمدة ساعتين، وتعلن الوحدات المحلية في مختلف المحافظات خلال الساعات القادمة أماكن قطع المياه إن وجدت على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي