أماكن ومواعيد قطع المياه في مركز طوخ اليوم.. 8 ساعات ونصف للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، انقطاع المياه اليوم الأربعاء لإجراء أعمال الإحلال والتجديد.

أماكن قطع المياه اليوم

وذكرت الشركة، في بيانها، أن المناطق المتأثرة بـ قطع المياه اليوم هي من مسجد صلاح عبد المجيد، حتى مجمع المدارس، ومن شارع الطب البيطري حتى الميكنة الزراعية والشوارع الجانبية بمدينة طوخ، وذلك بداية من الساعة السابعة والنصف مساءاً، ولمدة 8 ساعات ونصف تقريبا، على أن تعود الخدمة الساعة الرابعة صباح غد الخميس.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

توفير احتياجات المواطنين من المياه

وناشدت شركة «مياه طوخ» المواطنين في أماكن انقطاع المياه، خاصة المخابز والمصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

أضافت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه في بالمدينة والمركز لحين الإنتهاء من الأعمال وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» حيث يمكن التواصل مع الشركة خلال فترة انقطاع المياه في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية عن طريق منظومة الشكاوى بالشركة من خلال الخط الساخن 125 أو عبر الواتس أب على رقم 0120028880 أو تطبيق الهاتف المحمول 125 والصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث سيتم التعامل بأقصى سرعة ممكنة وتوجيه الاستغاثات للمختصين لحلها وتوضيح شتى الاستفسارات للعملاء خلال فترة الانقطاع