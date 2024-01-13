أماكن ومواعيد قطع المياه في المنوفية اليوم.. 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، قطع مياه الشرب اليوم السبت في عدة أماكن، ضمن خطة الصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة خلال الفترة الصباحية، وذلك لمدة 4 ساعات.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية مواعيد قطع المياه اليوم السبت، بداية من الساعة 10 صباحا لمدة 4 ساعات، على أن يكون موعد عودة المياه الساعة 2 ظهرا.

أماكن قطع المياه اليوم

وذكرت الشركة أن قطع المياه اليوم سيكون في مدينة السادات وعدة قرى تابعة لها، منها قرية أبو نسابة وقرية الباطنة وقرية جاكليش وقرية منشأة النور وقرية كفر داود وقرية الخطاطبة.

وأهابت «مياه المنوفية» بالمواطنين القاطنين في أماكن قطع المياه اليوم السبت بتوفير مياه لقضاء احتياجاتهم اليوم، خاصة المدارس والمخابز والمحال الخدمية والمستشفيات.