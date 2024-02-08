96 مليون مشاهدة للقاء المذيع الأمريكي تاكر مع بوتين.. الأول بعد أزمة روسيا وأوكرانيا

خلال الساعات الماضية، أعلن المذيع الأمريكي تاكر كارلسون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» عن موعد بثه للحلقة التي ستجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وستعرض مساء اليوم الخميس، وهو يعتبر اللقاء الإعلامي الأول له منذ مرور عامين على بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرث بشكل كبير على العالم من مختلف النواحي في فبراير 2022.

أسباب مقابلة «بوتين» مع الإعلامي «تاكر»

ذكر الإعلامي الأمريكي الشهير والمذيع السابق في قناة «فوكس نيوز» تاكر كارلسون عبر حسابه على «إنستجرام» في مقطع فيديو له الأسباب التي دفعته إلى إجراء مقابلة رئيس روسيا «بوتين»، موضحًا أنَّ المواطنين الأمريكيين ليس لديهم معلومات كافية عن الصراع في المناطق المجاورة خاصة بين روسيا وأوكرانيا، التي تؤثر على حياتهم الاقتصادية بشكل كبير، مشيرا في حدثيه إلى الدعم الذي تقدّمه الحكومة الأمريكية لـ«كييف»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

كشف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنَّ المذيع الأمريكي «كارلسون» أجرى بالفعل حواره مع «بوتين» الثلاثاء الماضي، ولكن لم يجرى الإفصاح عن نوعية الأسئلة التي وُجهت إليه، موضحا أن الصحفيين حول العالم سيتمكنوا من معرفة التفاصيل كاملة فور نشر المقابلة مساء اليوم، بحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم».

عدد مشاهدات مقطع فيديو الإعلامي «تاكر» فور وصوله روسيا

استطاعت مقاطع الفيديو التي نشرها الإعلامي «تاكر» فور وصوله «موسكو» لإجراء حواره مع الرئيس الروسي «بوتين»، أن تتحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، إذ وصلت إلى أكثر من 96 مليون مشاهدة في الساعات الأولى من مشاركتها عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة به.