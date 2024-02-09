فلاديمير بوتين: نطور أسلحتنا دائما ولا نهدد أي دولة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تطور الأسلحة بشكل دائم، ولكن لا تهدد أحدًا ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف «بوتين» خلال مقابلته التاريخية مع الإعلامي والصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن مراسل صحيفة وول ستريت جورنال اعتقل في روسيا بسبب عمله لصالح المخابرات الأمريكية.

وأوضح الرئيس الروسي أن سكان شرق أوكرانيا يشعرون بأنهم روس وكانوا يعيشون في عزلة، مشيرًا إلى أن موسكو مستعدة للحوار والمحادثات ولكن مع من؟

بوتين: الغرب رفض الانتخابات الأوكرانية

وأكد «بوتين»، إن الناتو وعد روسيا منذ سنوات أنهم لن يتقدموا أو يتوسعوا ولو شبر واحد إلى الشرق، وبعد ذلك توسعوا 5 مرات تقريبًا، مضيفًا أن الغرب رفض الانتخابات الأوكرانية عندما فاز فيكتور يانوكوفيتش، وأتوا برئيس موال لهم.

وأضاف «بوتين»، أن وكالة الاستخبارات الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر: «كان لدينا علاقات جيدة مع أوكرانيا تجاريًا وسياسيًا ولكن الغرب أجهض ذلك».